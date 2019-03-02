Şubatta zam şampiyonu kıvırcık: Tanzim satışına rağmen salatalığın da fiyatı arttı

İstanbul’da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 30.98 ile kıvırcık salata oldu. Bir ayda fiyatı en çok artan ilk beş ürünün üçünü tarım ürünleri oluşturdu. Tanzim satışı yapılan salatalığın da market ve manavlardaki fiyatı arttı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şubat 2019 döneminde İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı.

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İTO verilerine göre İstanbul’da perakende gıda fiyatları tanzim satışlarına rağmen şubatta yüzde 1.45 arttı.

Hükümet gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için meyve sebze satacağı tanzim satış noktalarını hayata geçirmeye başlamıştı.

Ancak buna rağmen geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 82’sinin perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.

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Şubat ayında kıvırcık salata yüzde 30.98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Kıvırcık salatayı, yüzde 25.51 ile maydanoz, yüzde 24.26 ile ilaçlar, yüzde 18.67 ile salatalık, yüzde 15.79 ile maç giriş bilet ücreti ve yüzde 15.54 ile mandalina izledi.