Şubatta ithalat ve ihracat azaldı; dış ticaret açığı geçen seneye göre yüzde 72 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3.6, ithalat yüzde 7.2 azaldı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret verilerini açıkladı.

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Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1.4, ithalat yüzde 9.2 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmamış seriye göre, ihracat şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat aynı dönemde yüzde 9.8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar oldu.

İhracat ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artarak 29 milyar 357 milyon dolar, ithalat aynı dönemde yüzde 14.3’lük artışla 36 milyar 841 milyon dolar oldu.

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Dış ticaret açığı şubatta yüzde 72 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı geçen sene aynı döneme göre yüzde 72.0 artarak 1 milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019’un şubat ayında yüzde 89.2 iken, bu şubat ayında yüzde 83.1’e geriledi.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86.0 artarak 4 milyar 23 milyon dolardan 7 milyar 484 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 ocak-şubat döneminde yüzde 87.5 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 79.7’ye geriledi.