Şubat ayında ortalama sıcaklık arttı, yağış azaldı

Geçen şubat ayında ölçülen ortalama sıcaklık, son 20 yılın ortalamasının neredeyse iki katına çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu yılın şubat ayı ortalama sıcaklığını, 1981-2010 normallerine göre kıyaslayarak rapor hazırladı.

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Buna göre, şubat ayı ortalama sıcaklığı 3.4 dereceyken, bu yıl 6.2 derece olarak ölçüldü. Ortalama, 2.8 dereceyle aşılmış oldu.

Geçen yılın şubat ayı sıcaklık ortalaması ise 4.9 derece olarak ölçülmüştü.

Şubatta en düşük sıcaklık eksi 27.9 dereceyle Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize’de ölçüldü.

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Yağışlar azaldı

Ayrıca, alansal yağış değerlendirmesine göre de ülke genelinde şubat ayında yağış azaldı.

Geçen ay metrekareye düşen yağış 32.9 mm ölçülürken, normali (1981-2010) 61.8 mm, geçen yılın aynı ayının ise 76.9 mm olduğu açıklandı.

Normale göre yüzde 47, geçen yıla göre yüzde 57 daha az yağış görüldü.