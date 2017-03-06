Kadına şiddet sualtına ‘yansıtıldı’

Kadına yönelik şiddetin sualtıda çekilen mizansen fotoğraflarının yer aldığı ‘Ayna’ sergisi 8 Mart’ta İstanbul’da açılacak.

Fotoğrafçı Nejdet Demirtaş, yedi ayrı ülkeden 14 profesyonel sporcuyla gerçekleştirdiği sualtı çekimlerini ‘Ayna’ isimli sergiyle sanatseverlerle buluşturacak.

8 Mart’ta açılacak sergi için aralarında serbest dalış sporcusu Birgül Erken’in de olduğu sualtı sporcuları özel kostüm ve ekipmanlarla tasarlanan kompozisyonlarla kamera karşısına geçti.

Demirtaş, sekiz aya yaydıkları projeyi geçen yılın kasım ayında bitirdiklerini vurgulayıp, kadına yönelik şiddeti ‘fotoğrafın evrensel gücü ve diliyle’ yansıtmaya çalıştığını söyledi: “Hemen her gün kadına yönelik şiddet haberleri okuyoruz. Neredeyse toplum olarak bunu kabullendik. Kadın cinayetleri, birkaç duyarlı kurum ve kadın derneklerinin çabasıyla gündemde tutulmaya ve dikkat çekilmeye çalışılıyor. Asla kabul etmeyeceğimiz kadına yönelik şiddet ve cinayetlere farkındalık yaratma çabasına, fotoğrafın evrensel ve güçlü diliyle bir parça da olsa destek vermek istedim. Sergimiz 16 Mart’a kadar halkımıza açık.”