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‘Suada’ya cami’ önerisine Topbaş’tan iki cümlelik cevap: Çalışmamız yok


 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, kısa süre önce üzerindeki yapıların yıkıldığı Suada’ya cami yapılmasıyla ilgili bir çalışmaları olmadığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

İBB ve Beşiktaş Belediyesi’nin bağımsız meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi, “Artık boğaza milli bir yapı yapma zamanı geldi” diyerek Suada’ya cami yapılmasını önermişti.

Saatler sonra yazılı açıklama yapan İBB Başkanı Kadir Topbaş, “Bağımsız meclis üyemiz gündem dışı bir konuşma yapmıştır. Galatasaray Adası’na cami yapılması gündemimizde olmadığı gibi bir çalışma içinde de değiliz” değerlendirmesinde bulundu.

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