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Yaramazlara biraz batar!

Su tankerine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’ın Hassa ilçesinde su tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Gasım K. idaresindeki, Hassa Belediyesine ait 31 U 6116 plakalı su tankeri, Küreci Mahallesi’nde, Abdullah Yeniçeri yönetimindeki 31 ACE 149 plakalı motosikletle çarpıştı.

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Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Yeniçeri’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu yeniden açıldı.

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