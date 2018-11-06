Su satışında tavan fiyat: En ‘lüks’ damacana 11 lira

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Akkaya, su fiyatlarına gelen zamlardan sonra satışlarda fahiş zamları önlemek için yeni tarife hazırladıklarını açıkladı.

Akkaya, yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini ifade ederek, 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana suyun ise en fazla 11 liraya satılabileceğinin söyledi.

Reklam

Geri dönüşümsüz damacanayı tavsiye etmediğini belirten Akkaya, ham maddesinin ithal edildiğini ve atık olarak da çevreyi kirlettiğine dikkat çekti.

“Şu anda bu tarifede yer alan fiyatların üzerinde satış yapılamaz” diyen Akkaya, yurttaşların tarifede yer alan rakamlardan daha yüksek tutar ödememesi gerektiğinin de altını çizdi.

Reklam

Başkan, yurttaşlara tarifenin üzerinde bir tutarla su satışı gerçekleştiren işletmeleri odaya veya ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme çağrısı yaptı.

Yeni tarifedeki su fiyatları şu şekilde: “19 litre polikarbon damacana dönüşümlü 9,5 lira, 19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira, 10 litre pet su dönüşümsüz (iki adet) 12 lira, 5 litre pet su dönüşümsüz (dört adet) 12 lira, 1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira, 0,33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira, 0,5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira, 0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira, 0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (altı adet) 15 lira, 180 cc bardak su (60 adet) 12 lira, 200 cc bardak su (60 adet) 12 lira, 250 cc bardak su (40 adet) 11 lira, 300 cc bardak su (40 adet) 11 lira. 20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira, 24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira.”