Diken

Yaramazlara biraz batar!

Su kanalına düşen araçta, eşinin cansız bedeniyle 25 saat yardım bekledi

Aydın’ın Didim ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına düşen otomobil 25 saat sonra bulundu. Sürücü Hakkı Boyacı’nın (77) hayatını kaybettiği araçta, eşi Emine Boyacı (75) saatlerce onun cansız bedeniyle kurtarılmayı bekledi.

Fotoğraf: DHA

İzmir’den Didim’deki ziyaret etmek için yola çıkan çift İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Boyacı çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. MOBESE kameralarını inceleyen ekipler aracın en son hangi noktada görüldüğünü belirledi ve arama çalışmaları başladı. Otomobil, Devlet Su İşleri’nin sulama kanalında bulundu.

Reklam

Hakkı Boyacı’nın araç içindeki cesedine ulaşıldı. Su seviyesi boğazına kadar geldiği için hayatta kalmayı başaran ve su dolu kanalda eşinin cansız bedeniyle birlikte yaklaşık 25 saat kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı otomobilden çıkarıldı.

Emine Boyacı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SON HABERLER

CHP, SETA’nın mali kaynaklarını sorguluyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) vergi muafiyeti durumuna ve mali kaynaklarına ilişkin meclise soru önergesi verdi.

Şirketlere borç yapılandırma tasarısı: Bankaların önündeki engeller kaldırıldı

Meclis’e dün AKP tarafından gönderilen kanun taslağı, şirketlerin bankalara borçlarını yeniden yapılandırmasına iki yıl süreyle kolaylıklar getirirken, sektör uzmanları getirilecek maddelerin çoğunun bankaların talepleri doğrultusunda olduğunu ve yapılandırmalarda bankaların önündeki engellerin bir kısmını kaldırdığını söylüyor.

Türk-İş başkanı: Hükümetin zam teklifinin kabul edilir yanı yok

Kamuda çalışan işçilerin 2019-2020 döneminde alacağı ücretin belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “3 bin 500’ün altında ücret alanlara seyyanen 60 lira ve ilk altı ay yüzde beş, ikinci altı ay yüzde dört zam teklif edildi. Kabul edilir, müzakere edilir bir tarafı yok” dedi.

ABD Kadın Milli Futbol Takımı Trump ile görüşmeyecek

Fransa’da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın şampiyonu ABD Milli Takımı ülkesine döndü. Takım kaptanı Megan Rapinoe, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşme davetini geri çevirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...