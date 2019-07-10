Su kanalına düşen araçta, eşinin cansız bedeniyle 25 saat yardım bekledi

Aydın’ın Didim ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına düşen otomobil 25 saat sonra bulundu. Sürücü Hakkı Boyacı’nın (77) hayatını kaybettiği araçta, eşi Emine Boyacı (75) saatlerce onun cansız bedeniyle kurtarılmayı bekledi.

Fotoğraf: DHA

İzmir’den Didim’deki ziyaret etmek için yola çıkan çift İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Boyacı çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. MOBESE kameralarını inceleyen ekipler aracın en son hangi noktada görüldüğünü belirledi ve arama çalışmaları başladı. Otomobil, Devlet Su İşleri’nin sulama kanalında bulundu.

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Hakkı Boyacı’nın araç içindeki cesedine ulaşıldı. Su seviyesi boğazına kadar geldiği için hayatta kalmayı başaran ve su dolu kanalda eşinin cansız bedeniyle birlikte yaklaşık 25 saat kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı otomobilden çıkarıldı.

Emine Boyacı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.