Şu an hala görevde: Öğrencilerini istismarla suçlanan öğretmene 72 yıla kadar hapis talebi

Diyarbakır’da 13 yaşındaki altı öğrencisini istismarla suçlanan 37 yaşındaki öğretmene 72 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık son duruşmada da tutuklanmadı.

Lice ilçesinde istismar iddiasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan, adli kontrol hükümleri dahi uygulanmayan, daha sonra da Rize’ye tayin edilen fen ve teknoloji öğretmeni F.Ö.’nün yargılanmasına Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütaalısını açıklayan savcı, sanığın 2015-2016 yıllarında altı öğrencisi istismar ettiğini söyledi.

Duruşmaya katılmayan sanığın her öğrenci için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep eden savcı toplam 27 yıldan 72 yıla kadar hapis cezası istedi.

‘Suç işlemeyeceğini bilmiyoruz’

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı avukatı Remzi Atalay da “Sanığın bundan sonra suç işlemeyeceğine dair bir olgu yoktur. Alacağı ceza da göz önünde bulundurularak tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.