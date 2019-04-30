Striptiz kulübü görüntüleri Avustralyalı senatör adayını partisinden istifa ettirdi

Avustralya’da, 18 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerde Tek Ulus Partisi’nin Queensland eyaletindeki senatör adayı olan Steve Dickson, bir striptiz kulübünde çekilen görüntüleri TV’de yayınlanınca partisinden istifa etti.

Fotoğraf: www.abc.net.au

ABD’nin başkenti Washington’daki bir kulüpte Asyalı bir striptizciye sözlü taciz uygularken ve iç çamaşırına para sıkıştırırken görüntülenen Dickson, “Bu görüntüler benim gerçek kimliğimi yansıtmıyor” dedi ve özür diledi. Pişman olduğunu dile getiren Dickson’ın istifasını sunduğu parti lideri Pauline Hanson ise “Bu davranışı kabullenilemez” diyerek istifayı kabul etti.

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Yeni bir aday bulmak için çok geç olduğu gerekçesiyle Dickson’ın aday olarak adının oy pusulasında yer alacağı açıklansa da Hanson, Dickson’ın seçilme şansının çok düşük olduğunu söyledi.

Dickson ve partisinin üst düzey bir isminin geçen ay ABD’deki silah lobisine dahil olan gruplardan bağış istediğini ortaya koyan ses kayıtları ortaya çıkmıştı.