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Yaramazlara biraz batar!

Stres testi yapan Fitch: Kamu bankaları riskli durumda, en zayıfı Halkbank

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in son stres testi raporuna göre, Türkiye’deki sistem içinde yüksek öneme sahip yerel bankalar, aktif kalitesinde belirgin bir bozulma ihtimaline karşı üç kamu bankasından daha iyi durumda bulunuyor.

Fitch dün yayınladığı açıklamada, takipteki kredilerdeki sert artış, zayıf karlılık ve liradaki değer kaybı sebebiyle, Türkiye’nin en büyük sekiz bankasının sermaye oranlarını, yılın ilk yarısı sonundan itibaren gelecek iki yıl için altı ayrı stres testine tabi tuttuklarını belirtti.

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Fitch’in açıklamasına göre, bu faktörler bankaların sermaye yeterliliği için kilit riskleri oluşturuyor.

Açıklamaya göre karşılıklar öncesi faaliyet karının seviyesi bankalara göre değişiyor. Kamu bankaları için genel olarak özel bankalardan daha zayıf. Fitch ayrıca aktif kalitesindeki bozulmanın kamu bankalarının (Halkbank, Ziraat, Vakıfbank) faaliyet karlarını özel bankalardan (Garanti BBVA, Akbank, YKB, İş Bankası ve QNB Finansbank) daha fazla etkileyeceğini öngördüklerini ifade etti.

Fitch’in açıklamasında şöyle dendi: “Analizimiz, zararı azaltma kapasitesinin Akbank ve Garanti’de güçlü, YKB, QNB Finansbank ve İş Bankası’nda orta, Ziraat ve Vakıfbank’ta daha düşük olduğunu gösteriyor. Halkbank’ın stres testi altındaki metrikleri en zayıfı ve tüm stres senaryolarında minimum gereksinimlerin altında kalıyor.”

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