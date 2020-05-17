Stonehenge’den canlı yayın: 21 Haziran’daki yaz gün dönümü internetten izlenebilecek

Covid-19 nedeniyle bu yıl ziyarete kapanan Britanya’nın en eski tarihi anıtlarından Stonehenge’de 21 Haziran’daki yaz gün dönümü internetten canlı izlenebilecek.

Fotoğraf: English-heritage.org.uk

Başkent Londra’nın batısında 130 kilometre uzaklıktaki Wiltshire kentinde yer alan Stonehenge’deki taş sütunların 4 bin 500 yıl önce geç Neolitik dönemde dikildiği, fakat sonradan sütunlarda birçok değişikliğin yapıldığı, son şeklini 3 bin 500 yıl önce Bronz çağında aldığı tahmin ediliyor.

Reklam

Stonehenge’in sütunlarının konumunun yaz ve kış gün dönümlerine, yani güneşi hareketine göre belirlendiği düşünülüyor.

‘Alternatif bir fırsat’

Britanya’daki tarihi eserler vakfı English Heritage, her yıl binlerce ziyaretçinin yaz gün dönümünü izlemek için akın ettiği Stonehenge’den canlı yayın yapma kararı aldı.

Anıttan sorumlu Nichola Tasker şöyle konuştu: “Yakından uzaktan herkesin bu özel günde, bu ruhani anıtla bir ilişki kurabilmesi için canlı yayının alternatif bir fırsat sunacağını umuyorum.”