NATO genel sekreterinden S-400 açıklaması: Birlikte çalışabilirlik temel husus

NATO Genel Sektreteri Jens Stoltenberg, S-400 alımına ilişkin ‘ulusal karar’ vurgusu yaptı ancak ‘müttefik silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışılabilirliğinin’ operasyonlar için temel hususlardan biri olduğunu belirtti.

Yarın iki günlük NATO toplantısı için Türkiye gelecek olan ve öncesinde Anadolu Ajansına konuşan Stoltenberg, “Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir ancak az önce de belirttiğim gibi, müttefik silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği NATO için operasyon ve misyonların yürütülmesi bakımından temel bir husustur” dedi.

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Stoltenberg, Akdeniz Diyaloğunun 25’inci yıldönümü vesilesiyle Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı, NATO’nun en üst düzeydeki karar alma mekanizması Kuzey Atlantik Konseyi’nin toplantısına katılacak. Stoltenberg ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşecek.

S-400 alımlarına ilişkin soruya Stoltenberg’in verdiği yanıtın tamamı ise şöyle:

“Bu zor bir konu ve Türkiye ile ABD arasında diyaloğun sürmesi önem taşıyor.

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Türkiye’nin ABD’den muhtemel Patriot füze sistemi tedarikine ilişkin görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyorum. Aynı şekilde Türkiye, Fransa ve İtalya arasında uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin tanımlanması ve geliştirilmesine ilişkin çabalardan da memnuniyet duyuyorum. Bu süreç hem bazı kilit müttefiklerin katılımını içermesi hem de müttefiklerin birlikte çalışabilme kabiliyeti olan teçhizat satın almasını sağlaması bakımından NATO için önem taşımaktadır.

Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir ancak az önce de belirttiğim gibi, müttefik silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği NATO için operasyon ve misyonların yürütülmesi bakımından temel bir husustur.

NATO müttefiklerinin 2013’ten bu yana Türkiye’nin hava savunma sistemlerini takviye ettiğini de göz ardı etmemeliyiz. İspanya ve İtalya’nın füze bataryaları Türkiye’nin güney sınırlarının yakınlarında konuşlandırılmış bulunuyor. (İspanyol) Patriot ve (İtalyan) SAMP-T sistemleri, Türkiye’yi Suriye sınırından gelen füze tehdidine karşı korumaya yardımcı oluyor. NATO müttefiklerinin taahhütlerini sürdürdüğü bu misyon çok önemli.”