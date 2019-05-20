Stokların ‘hafifçe’ azaltılacağı sinyali petrol fiyatını yükseltti

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el Falih, OPEC ile üye olmayan ülkeler arasında, ham petrol stok miktarını ‘hafifçe’ azaltma yönünde görüş birliği bulunduğunun söylemesinin ardından petrol fiyatı yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Haftanın ilk gününde Brent petrol yüzde 1.1 yükselişle 72.98 dolara yükselirken, Batı Teksas Petrolü (WTI) yüzde 1 yükselerek 63.39 dolara çıktı. Her iki ham petrol türü de geçtiğimiz haftanın son işlem gününü sırasıyla yüzde 0.6 ve 0.2 düşüşle kapatmıştı.

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OPEC, Rusya ve diğer üye olmayan petrol üreticilerinin oluşturduğu ‘OPEC+’ adı verilen grup, küresel ham petrol stokunun artmasını durdurmak ve fiyatı yükseltmek için petrol arzında kesintiye gitmekte anlaşmıştı. OPEC+ bu kapsamda petrol üretimini 1 Ocak’tan itibaren altı ay boyunca günde 1.2 milyon varil azaltma kararı aldı. Haziranda anlaşmanın süresi doluyor.

Suudi bakan haziran ayına kadar durumun değişebileceğini de vurguladı. El Falih, OPEC+ grubunujn haftasonu gerçekleşen toplantısı sonrasında şu ifadeleri kullandı: “Bu yılın ikinci yarısında tercihimiz stokların kademeli ve hafifçe normal seviyelere doğru düşmeyi sürdürmesini sağlayacak şekilde üretim yönetmek.”