Stoklar bitinceye kadar: Meyve-sebzede gıda zehirli ürünler iç pazara sunuluyor

Türkiye’nin ihraç ettiği klorpirifos zehiri içeren gıra ürünleri iade edilince iç pazara sürüldüğü iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre, ihracat ürünleri bu yıl en fazla zehirli madde kalıntıları nedeniyle Türkiye’ye iade ediliyor, bunların en belirgin olanıysa klorpirifos zehri taşıyan ürünler.

Reklam

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihraç ettiği ürünlerde 2013 ve 2014’te bu zehre rastlanmadı, 2015’te ise AB zehrin tamamen yasaklanmasına karar verdi.

AB almıyorsa iç pazara

Türkiye 2016 yılında klorpirifos taşıyan bitki koruma ürünlerini piyasadan toplama kararı aldı ancak üretimi dursa da mevcut stoklar bitene kadar kullanımı devam ediyor.

Bu da akıllara, klorpirifos içeren bu ürünlerin iç piyasada tüketilen domates, biber, patlıcan, elma, armut, şeftali ve üzüm gibi ürünlerle yerli tüketicinin kullanımına sunulduğunu getiriyor.

Türkiye’de en fazla domates, biber ve asma yaprağında klorpirifos aktif maddesi görülüyor. Zehrin bayi satışlarına, toplatılma kararı olmasına rağmen devam ediliyor.

‘Anne karnındaki bebeği bile zehirler’

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, bu ürünün stoklarda en az yıl sonuna kadar bitmeyeceği uyarısında bulunarak, “Bu ürünlerin imha edilmesi gerekir. İç piyasada satışa sunulması sunulması anne karnındaki bebeği bile zehirler” dedi.

Güngör, bu ürünlerin vücutta biriktiğini kaydederek, “Ülkemizde bu ilaçların kullanımını denetleyecek mekanizmalar eksik. Bu sebeple böyle sorunlar yaşanıyor” diye konuştu.