Stockholm yolunda 10 kişiyle zafere: Olympiakos’u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Olympiakos’u yaklaşık 55 dakika 10 kişi oynadığı rövanşta 4-1 mağlup eden Beşiktaş çeyrek finale yükseldi.
Vodafone Arena’da oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların golleri 10’uncu dakikada Vincent Aboubakar, 22 ve 75’inci dakikalarda Ryan Babel ve 84’üncü dakikada Cenk Tosun’dan gelirken, konuk Olympiakos’un tek golünü 31’nci dakikada Elyounoussi kaydetti.
Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren golde imzası bulunan Aboubakar, 39’uncu dakikada rakibine kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Siyah-beyazlı ekip yaklaşık 55 dakika boyunca 10 kişi mücadele etti.
Oliver bu pozisyonda yardımcısının uyarısıyla Aboubakar’a kırmızı kart gösterdi. pic.twitter.com/ZvnWLkVFX2
— Fotomaç (@fotomac) 16 Mart 2017
‘Bizim için savaş’
Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı tribünlerde gerçekleştirilen koreografide, 24 Mayıs 2017’de Avrupa Ligi finalinin oynanacağı İsveç’in Stockholm kentine İstanbul’dan kalkan bir uçakla birlikte resmedilen Beşiktaşlı üç futbolcunun formalarının arkasında ‘Fight for us’ (Bizim için savaş) ifadesi yer aldı.