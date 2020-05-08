STK’lardan kredi kartı firmalarına çağrı: Porno sitelerine ödemeyi durdurun

Cinsel istismarın önüne geçmek için çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşları, dünyanın önde gelen 10 kredi kartı firmasına, porno sitelerine ödeme yapılmasını engellemeleri yönünde çağrı yaptı. Aralarında, Visa, MasterCard ve American Express’in de yer aldığı 10 firmaya mektup yollandı.

Çizim: BBC

BBC’nin ulaştığı mektupta, porno sitelerinin ırkçılık, ensest ilişki ve cinsel şiddeti erotize ettiği savunularak, bazılarının çocuk istismarı içeren görsel malzeme yayınladığı belirtildi. Kredi kartı firmalarından, müşterilere, bu sitelere ödeme yapılması için kullanım izni verilmemesi istendi.

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Mastercard, mektupta yer alan maddleri inceleyeceğini ve sonuca göre porno sitelerine ödeme konusunda gerekenin yapılabileceğini açıkladı.

2000’de, sanal pornografiye ödeme yapılmasını yasaklayan American Express sözcüsü ise bu politikadan vazgeçmediklerini söyledi.

‘Onlarla ilişkilerini kessinler’

Mektupta Britanya ve ABD’den Hindistan’a farklı ülkelerdeki 10 kuruluşun imzası bulunuyor. Bunlar arasında ABD’deki, cinsel istismarı önlemek için çalışan kısa adı olan NCOSE (National Center on Sexual Exploitation), Avustralya’daki Collective Shout, Hindistan’daki Apne Aap ve İrlanda’daki Survivor Advocate bulunuyor.

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NCOSE’nin uluslararası ağının Britanya’daki temsilcisi Haley McNamara şunları söyledi: “Son aylarda porno sitelerinin içeriğinin küresel anlamda zarar veren unsurlar içermesi nedeniyle tepkiler büyüyor. Biz cinsel istismar ve çocuk istismarına odaklanan kuruluşlar olarak finans kuruluşlarından porno endüstrisine verdikleri desteği iyi analiz etmelerini ve onlarla ilişkilerini kesmelerini talep ediyoruz.”

Pornhub: Mektup yanlış bilgiler içeriyor

En popüler porno sitesi Pornhub ise mektubun yanlış bilgiler içerdiğini iddia eden bir açıklama yaptı. Mektupta, bu sitenin 2019’da 42 milyar kez ziyaret edildiğine, bunun günde 115 milyon anlamına geldiğine vurgu yapıldı.

Pornhub hakkında, geçen yıl içerik sağlayıcılarından biri olan ‘Girls Do Porn’ (Kızlar Porno Yapıyor) nedeniyle FBI soruşturma açmıştı. Dört kişi suçlu bulunmuş, site bu içerik sağlayıcı kanalı kaldırmıştı. Geçen yıl ekim ayında 30 yaşındaki bir ABD’li Christopher Johnson, 15 yaşındaki br kıza cinsel istismarla suçlanmıştı.

Pornhub sözcüsü BBC’ye, “Farkına varır varmaz yayın izni olmayan içeriği kaldırıyoruz, bu olayda da öyle yaptık” dedi.

Britanya’daki İnternet İzleme Vakfı da sitete 2017-2019 arasında 118 çocuk istismarı ve saldırı videosu yayınlandığını açıkladı. Pornhub bu konuyla ilgili de “Yasadışı içeriği silmek konusunda kararlılığımızdan ödün vermiyoruz. Küçük yaştakilerin görüntülerine özellikle özen gösteriyoruz. Aksini düşünmek yanlış olur” fadelerini kullandı.

PayPal engellemişti

Dünyanın en büyük ödeme platformlarından PayPal, Kasım 2019’da aldığı bir kararla ‘cinsel içerikli hizmetleri desteklememe’ politikası doğrultusunda Pornhub’a ödemeleri durdumuştu.

Pornhub yönetimiyse bu kararın pek çok porno sektörü çalışanını olumsuz etkileyeceğini söylemişti.