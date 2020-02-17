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Yaramazlara biraz batar!

STFA, doğalgaz şirketi Enerya’yı satıyor

Türkiye’nin başlıca doğalgaz dağıtım şirketlerinden Enerya’nın ortakları STFA Yatırım Holding ve İsviçreli Partners Group potansiyel bir satış için yatırım bankası Citigroup’a yetki verdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Konuya yakın üç kaynak, iki ortağın Enerya’daki tüm hisselerini satmak dahil satış seçeneklerini değerlendirdiklerini belirtti.

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Yıllık verilerin toplu olarak bulunduğu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son 2018 verilerine göre Enerya sahip olduğu dokuz doğalgaz dağıtım bölgesinde 1.4 milyar metreküp doğalgaz sattı. Bu miktar şirketin 22 milyar metreküp büyüklüğündeki doğalgaz dağıtım sektörünün satış hacminde yüzde 6.4 pay sahibi olduğunu gösteriyor. Şirket 1 milyona yakın abone ile Türkiye genelindeki abonelerin yüzde 6’sına sahip.

STFA Yatırım Holding’in en son 2017 yılında yayımlanan faaliyet raporunda Enerya’nın o yılki satış gelirleri 1.7 milyar lira olarak açıklandı. Şirketin bu tarihten sonra mali bilgileri yayınlanmadı.

İsviçreli varlık yöneticisi Partners Group 2014 yılında Enerya’ya yüzde 30 ortak olmuştu.

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Enerji sektöründen adının açıklanmasını istemeyen diğer bir kaynak, doğalgaz dağıtım sektörünün EPDK tarafından belirlenen tarifeler üzerinden sabit bir kâr marjı ile sürekli gelir getiren bir iş kolu olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Abone sayısı belli, tüketim miktarı belli. Çok istikrarlı gelir ve kâr sağlayacak bir şirket. Türkiye’ye doğalgaz getiren şirketlerin veya var olan gaz dağıtım faaliyetini büyütmek isteyenler ilgi gösterebilir.”

Aynı kaynak, Türkiye’deki varlık değerlemelerinin son yılların en düşük seviyelerinde olmasına rağmen yabancıların riskli bir yatırım olarak görmeleri nedeniyle “Yeni bir yabancı yatırımcının ilgi göstermesi ihtimalini ise yüksek görmüyorum” dedi.

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