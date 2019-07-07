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Yaramazlara biraz batar!

Stevie Wonder’a böbrek nakli yapılacak

Türkiye’de de dünyada olduğu gibi ‘I just called to say I love you’ başta olmak üzere çok sayıda şarkısı beğenilerek dinlenen ABD’li şarkıcı Stevie Wonder’a böbrek nakli yapılacak.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Ünlü şarkıcı, Britanya’nın başkenti Londra’daki konserini tamamladıktan sonra hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Kendisi için bağışçı bulunduğunu ve eylül ayında nakil yapılacağını söyleyen 69 yaşındaki şarkıcı, o tarihe kadar üç konser daha vereceğini söyledi.

Hayranları, “Merak etmeyin iyiyim; ameliyat olunca daha iyi olacağım” diyen Wonder’a alkışla destek verdi. Wonder da “Sevginiz her zaman güç kaynağı oldu; çok teşekkür ederim” diye karşılık verdi.

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