Türkiye’de de dünyada olduğu gibi ‘I just called to say I love you’ başta olmak üzere çok sayıda şarkısı beğenilerek dinlenen ABD’li şarkıcı Stevie Wonder’a böbrek nakli yapılacak.
Ünlü şarkıcı, Britanya’nın başkenti Londra’daki konserini tamamladıktan sonra hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Kendisi için bağışçı bulunduğunu ve eylül ayında nakil yapılacağını söyleyen 69 yaşındaki şarkıcı, o tarihe kadar üç konser daha vereceğini söyledi.
Hayranları, “Merak etmeyin iyiyim; ameliyat olunca daha iyi olacağım” diyen Wonder’a alkışla destek verdi. Wonder da “Sevginiz her zaman güç kaynağı oldu; çok teşekkür ederim” diye karşılık verdi.