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Yaramazlara biraz batar!

Stephen King: Trump roman karakterlerimden daha korkunç

Amerikan korku yazarı Stephen King, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi roman karakterlerinden daha korkunç bir figür olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sosyal paylaşım sitesi NowThisNews’de yayımlanan videoda King, kendisine yöneltilen ”Trump sizin kurgusal karakterlerinizden daha mı korkunç?” sorusuna, “Buna kısaca ‘evet’ diyebilirim. Trump’ın daha korkunç olduğunu düşünüyorum” cevabını verdi. 

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King, 1979’da yayımlanan ‘Çağrı’ romanında Trump’ın iktidara yükselişini öngördüğünü belirtti. Trump’ı, siyasete atılan katı bir iş adamı olan ana karakter Greg Stillson’a benzeten King, Trump’ın romandaki Stillson gibi ‘ana akım siyasi söylemin dışından gelen ve Amerikan toplumunun hayal gücünü ele geçirmek için her şeyi söylemeye hazır’ biri olduğunu söyledi.

Trump’ın başkanlığa uygun bir siyasetçi olmadığını ve görevden alınması gerektiğini söyleyen King, geçen sene Trump’ın Twitter kullanımını ‘giderek kontrolden çıkan bir zihne açılan pencere’ olarak tanımlamıştı.

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