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Yaramazlara biraz batar!

Stephen King ‘corona’ nedeniyle kitabını değiştirmek zorunda kaldı

Yazar Stephen King corona virüsü salgını nedeniyle yazdığı kitabı değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Korku üstadı King’in üzerinde çalıştığı kitapta olaylar 2020 yılında geçiyordu. Kitabı yazmaya başladığı zamanda bu seçimi zararsız gibi görünse de 100 gün önce tanımlanan yeni tip corona virüsü kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde dünyayı değiştirdi.

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Kitaptaki karakterleri gemi seyahatine çıkan yazar NPR’a veridiği röportajında salgının vurduğu 2020 yılında kimsenin böyle bir seyahate çıkmayacağını anlayınca kitabını değiştirmeye karar verdiğini anlattı. Sonra kitaptaki her şeye bu açıdan bakınca hikayeyi insanların güvenle bir araya gelebildiği 2019 yılında kurmaya karar verdiğini söyledi. Böylece hikayesi doğru işleyecekti.

Bugünlerde “Sanki bir Stephen King öyküsünde yaşıyormuşuz gibi hissediyorum” diyen birçok okuru olduğunu söyleyen King’in böyle hissedenlere tek cevabı ise “Üzgünüm” oldu.

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