Diken

Yaramazlara biraz batar!

Stephen Hawking’in 22 kişisel eşyası 1,8 milyon sterline satıldı

Geçen mart ayında, 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizikçi ve evrenbilimci Stephen Hawking’in 22 kişisel eşyası 1,8 milyon sterline (yaklaşık 13 milyon lira) satıldı.

Hawking tarafından parmak iziyle imzalanan ‘Zamanın Kısa Tarihi’ kitabı müzayedede satılan eserler arasındaydı.

Açık artırmada, Hawking’in imzaladığı ‘Genişleyen Evrenin Özellikleri’ başlıklı doktora tezi 584 bin 750 sterline alıcı buldu. 150 bin sterlin satış fiyatına kadar ulaşması beklenen kitap, müzayedeye dünya çapında gösterilen ilgi nedeniyle tahmin edilenden yaklaşık dört kaz fazla fiyata satıldı.

Reklam

Çizgi dizi Simpsonlar’ın, Hawking’den bahsettiği bölümünün senaryosu.

Bilim adamının 1980 ve 1990’larda kullandığı tekerlekli sandalye 296 bin 750 sterline, çizgi dizi Simpsonlar’da yer aldığı bölümün senaryosu ise 6 bin 250 sterline satıldı.

Bilim adamının 1980’lerde ve 1990’larda kullandığı tekerlekli sandalyesi.

Stephen Hawking hakkında

8 Ocak 1942’de İngiltere’nin Oxford kentinde doğdu.

Reklam

1959’da girdiği Oxford Üniversitesi’nde doğa bilimleri okudu daha sonra Cambridge Üniversitesi’nde doktora yaptı.

1963’te tedavisi olmayan motor nöron (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandı, iki yıllık ömrü kaldığı söylendi.

1974’te ‘Hawking radyasyonu’ (Hawking ışınımı) olarak bilinen kara deliklerin yayması gerektiğini öne sürdüğü radyasyonla ilgili makalesini yayımladı.

‘Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere’ adlı 1988’de yayınladığı kitap 10 milyondan fazla kopya sattı.

Hayatı, 2014’te ‘The Theory of Everything’ (Her Şeyin Teorisi) filmiyle beyaz perdeye aktarıldı.

Hawking’in son mesajı: Trump’ın seçilmesi ve Brexit, bilim insanlarına küresel bir isyan

Hawking’in son makalesi: Kara delikte depolanan bilginin adresini verip gitmiş

Hawking son söyleşisinde ‘dönüm noktası’nı anlatmış: Sürprizler olabilir

Henüz basılmamış son araştırma: Hawking ‘uzay keşif araçları’nın nasıl olması gerektiğini anlatıyor


SON HABERLER

Diyanet’e 8 bin 489 kadro daha

Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatına kadro ihdasıyla ilgili cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...