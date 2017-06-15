Stephen Curry duruşu: Beyaz Saray’a gitmek istemediğimi söylemiştim, hala aynı noktadayım 

NBA’de son üç sezonda ikinci şampiyonluğuna ulaşan Golden State Warriors’ın yıldızlarından Stephen Curry, kupayı alan takımın gerçekleştirdiği geleneksel Beyaz Saray ziyaretine katılmak istemediğini yineledi.

Anadolu Ajansı’ndan Hüseyin Burak Demirer’in haberine göre Curry şunları söyledi: “Birkaç ay önce ‘şampiyon olursak Beyaz Saray’ı ziyarete gidip gitmeyeceğim’ sorulmuştu. Ben de gitmek istemediğimi söylemiştim. Hala aynı şeyleri hissediyorum. Fakat takım olarak bu konuyu konuşacağız. Hiçbir şeyin başarımızın önüne geçmesini istemiyoruz. Durumu sorumlu bir şekilde ele alıp hem kişisel hem de takım olarak doğru olanı yapacağız.”

Ne olmuştu?

ABD basını, GSW’nin kupayı başkan Donald Trump’a götürmeme kararı aldığını yazmıştı.

ABD’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımlar devlet başkanı tarafından Beyaz Saray’a davet ediliyor.

Warriors, 2014/15 sezonundaki şampiyonluğunun ardından dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’da verdiği davete katılmıştı. Geçen sezonun şampiyonu Cleveland Cavaliers da Beyaz Saray’da Obama’yla bir araya gelmişti.