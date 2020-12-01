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Yaramazlara biraz batar!

Bir ilk: Şampiyonlar Ligi’nde kadın hakem

Yarın oynanacak Juventus-Dinamo Kiev maçında Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşanacak: Maçı bir kadın hakem yönetecek.

Fotoğraf: Reuters

Stephanie Frappart geçen yıl İstanbul’da da bir ilki gerçekleştirmiş, Liverpool-Chelsea maçında hakemlik yaparak UEFA Süper Kupa mücadelesinde önemli bir maçı yöneten ilk kadın hakem olmuştu.

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Fransız hakem ayrıca 2019’da ABD ile Hollanda arasında oynanan Kadınlar Dünya Kupası finalini yönetmişti.

Frappart, Fransız birinci liginde hakemlik yapan ilk kadın olma unvanına da sahip.

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