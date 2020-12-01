Bir ilk: Şampiyonlar Ligi’nde kadın hakem

Yarın oynanacak Juventus-Dinamo Kiev maçında Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşanacak: Maçı bir kadın hakem yönetecek.
Stephanie Frappart geçen yıl İstanbul’da da bir ilki gerçekleştirmiş, Liverpool-Chelsea maçında hakemlik yaparak UEFA Süper Kupa mücadelesinde önemli bir maçı yöneten ilk kadın hakem olmuştu.
Fransız hakem ayrıca 2019’da ABD ile Hollanda arasında oynanan Kadınlar Dünya Kupası finalini yönetmişti.
Frappart, Fransız birinci liginde hakemlik yapan ilk kadın olma unvanına da sahip.