‘Stat açılışındaki hadise için hala üzülüyorum’: Erdoğan’a teşekkür eden Galatasaray kongre üyesi ‘yuhalandı’

Galatasaray’ın olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden kongre üyesi Sinan Kılıç, salondakilerin protestosuyla karşılaştı.

‘Stat açılışındaki o talihsiz hadise için hala üzüntü duyuyorum’

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın babası ve Erdoğan’ın eski doktoru Kılıç, TT Arena’nın 15 Ocak 2011’de gerçekleşen açılışında tribünlerin Erdoğan’a yönelik protestosunu hatırlatarak şunları söyledi: “O zamanki başbakanımız olan şimdiki cumhurbaşkanımızın, stadın yapımında neler yaptığına çok yakın şahidim. Stat açılışındaki o talihsiz hadise için de bugün hala üzüntü duyuyorum. Bir Fenerbahçeli olarak bizim için yaptıklarını… Galatasaraylı vefa duygusuna, sadakat duygusuna sahiptir. Onun için teşekkür ediyorum.”

Kılıç, salondan ‘yuh’ seslerinin yükselmesi üzerine, “Teşekkür ederim yaptıklarınız için. O sizin siyasi görüşleriniz. Galatasaray siyasi bir kulüp değildir” diyerek kürsüden ayrıldı.