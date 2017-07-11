Star’la rüyalar alemi: Adadaki toplantıda ‘kirli emeller’ için İngiliz parmağı varmış

İktidara yakınlığıyla ve komplo teorisi tadında haberleriyle bilinen Star, Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularının Gezi Parkı eylemleri benzeri ‘kalkışma’ planları hazırladığı ve CIA, MI6 gibi istihbarat ülkeleriyle irtibatlı olduğunu ileri sürdü.

Manşetten ‘Büyükada’da İngiliz parmağı’ başlığıyla Şerife Güzel imzalı verilen haberde ‘İnsan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı’ adıyla yapılan toplantının ABD’nin CIA, İngiltere’nin MI6 istihbarat teşkilatlarının kontrolünde olduğu iddia edildi.

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Haberde, henüz gözaltında olan ve emniyette ifadeleri alınan insan hakları savunucularıyla ilgili bir dizi ithamın kaynağı da AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz olarak gösterildi.

‘Kirli emeller için buluşma’

Deligöz, Büyükada’da ‘hainlerin kirli emeller için’ dört otel ve İngiliz vatandaşlarına ait villalar kullandığını ileri sürdü.

Haberde kara propagandayı aratmayacak ifadeler de yer aldı. İnsan hakları savunucularının operasyon sırasında Türkiye haritası üzerinde tartışırken yakalandığı bile iddia edildi.

Habere göre toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’nü tamamlamasının ardından Türkiye genelinde ikinci ‘Gezi kalkışması’ planları yapılmaktaydı.

Rüyalar alemi

Deligöz, “Kendilerinin sözde insan hakları aktivisti olduklarını söyleseler de, bu kişiler Gezi olayları zamanında Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü bölmeye çalışan kişilerdir. Listede öyle birisi var ki FETÖ’nün akademik tetikçisidir. Bu tetikçi FETÖ/PDY terör örgütü kırmızı listeye alındığında ilk karşı çıkan ve Today’s Zaman’da köşe yazıları yazan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Günal Kurşun’dur. Bu kişi daha sonra Çukurova Üniversitesi’nden ihraç edilmiştir” diye konuştu.

Darbe girişiminden sonra aynı otelde dört toplantı yapıldığını ileri süren Deligöz, kendisini yargının yerine koyarak, suçlamalara şöyle devam etti: “Son toplantı otelin arka kısmında bulunan kaçak ve gizli bölümde 9’u Türk, 2’si yabancı uyruklu 11 kişinin katılımıyla yapılmıştır. Bu toplantıların ABD’nin CIA ve İngiltere’nin MI6 ajanları kontrolü ve güdümünde yapıldığını bilmekteyiz.”