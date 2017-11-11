Star’ın iddiası: ABD’li uzman Henri Barkey hakkında yakalama kararı

İstanbul başsavcılığının, ‘Gezi eylemleri, 17-25 Aralık soruşturması ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı’ olduğu iddiasıyla ABD’li uzman Henri Jack Barkey hakkında yakalama kararı çıkarttığı öne sürüldü.

Türkiye doğumlu ABD’li Barkey, 1998-2000 yıllarında ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Bölümü’nde görev aldı. Barkey halen ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Uluslararası Woodrow Wilson Merkezi’nin Ortadoğu programı direktörü ve Lehigh Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler profesörü.

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Gezi’den darbeye…

Star gazetesinin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan Sorumlu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın yürüttüğü soruşturmada Barkey Gezi eylemleri, 17-25 Aralık soruşturması, MİT TIR’ları vakası ve 15 Temmuz darbe girişimi süreçlerinde şüphelilerle Türkiye ve yurt dışında bir araya gelip toplantılar yapmak, dahası 5-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otel’de yapılan toplantı bağlamında darbeyi organize etmekle suçlanıyor.

Pensilvanya çanı!

Haberden anlaşıldığına göre dosyada Barkey’nin 1 Kasım günü ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklan işadamı Osman Kavala’yla buluşmaları da ‘şüphe uyandırıcı’ faaliyet olarak geçiyor.

Dahası da var: Soruşturma dosyasında 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otel’de toplantı yapan Barkey 19 Temmuz’da otelden ayrılırken resepsiyoniste ‘Pensilvanya’ yazılı bir çan bırakmış.

Bununla da yetinmeyen Barkey oteldeki bir garsona “Türkiye’ye ilk gelişimde HSBC patladı. İkinci gelişimde Gezi patlak verdi. Şimdi de darbe girişimi yaşandı” demiş.

Ayrıca soruşturuluyor

Barkey, ‘Sarraf’ın savcısı’ Preet Bharara’nın yanısıra Türkiye uzmanı Michael Rubin’in de bulunduğu 16 isimle birlikte hakkında Gülen Cemaati’yle ilişkisi olduğu gerekçesiyle başka bir soruşturmada da şüpheli durumunda.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirilen 17 isim hakkında ‘cebir ve şiddet yoluyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı, Meclis’i ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçlarından dava açılması istenmişti.