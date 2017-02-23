Star’ın bahçedeki bombanın faturasını kestiği Demirtaş: Savcılar partime saygı duymalı

Sancaktepe’de gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşması nedeniyle yargılanan HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kabul edilen iddianameden üzüntü duyduğunu belirterek, “İddia makamları ve savcılar partime saygı duymak ve bir yargı mensubu olarak bizim hakkımızda açacakları davada ciddi olmak zorundadırlar” dedi.

Ne olmuştu?

Demirtaş, HDP’nin 5 Haziran’da Diyarbakır’daki mitingi sırasında dört kişinin ölümüne yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırıdan bir gün sonra, partisini hedef almayı sürdüren gazeteleri halka göstererek şunları söylemişti: “Bunların hepsi bizi iki aydır hedef gösteren, tehdit eden, linç etmeye kalkan gazeteler. Bakın saldırıyla ilgili bir şey yok. Güneş gazetesi: ‘Yeni Türkiye’ye yeni Haçlılar’. Daha dün saldırı yaşanmış, bizi hedef gösteriyor. Başka bir paçavraları… Neymiş, tek bir satır bile geçmeden bizi hedef gösteriyorlar. Sizin yayın organlarınız bunlar işte, paçavralarınız. Akşam gazetesi, AKP’nin yayın organı. ‘Cumhurbaşkanına aşık oldum’ diyen adamın gazetesi…”

Bu konuşmadan yaklaşık bir ay sonra Star gazetesinin İkitelli’deki merkezine bırakılan bombanın faturası, Star Medya Grubu tarafından şu sözlerle yorumlanmıştı: “24 TV ve Star gazetesini açıkça hedef gösteren başta Doğan Grubu ve paralel yapı medyası olmak üzere, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da bir hatırlatmada bulunmak isteriz. Türkiye’nin gayri milli unsurlara teslim edilmesini hedefleyen her türlü hamle, karşısında Star Medya Grubu’nu bulacaktır.”

İddianamede, Demirtaş’ın 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimlerden önce partisinin Sancaktepe’deki mitingde Star gazetesini kalabalığa sallayarak konuşma yaptığı, konuşmasından sonra 19 Temmuz 2015 tarihinde Star Medya Yayıncılık A.Ş ve Dinamik Radyo Televizyon A.Ş ve yetkililerinin bulunduğu Küçükçekmece’deki adrese bomba konulduğu belirtilmiş ve Demirtaş hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Demirtaş, adresini soran mahkeme hakimine “Türkiye Büyük Millet Meclisi” diye cevap verdi.

İddianamenin savunma yapmayı dahi gerektirmediğini söyleyen Demirtaş, “Ciddiyetten ve hukuki dayanaktan yoksun bu iddianame için sayın mahkemenizin harcayacağı zaman ve emek, bizim de konuşarak tüketeceğimiz nefesimiz için yazık olacaktır. Madem dava açılmış huzurunuzdayım, savunmamı sunacağım” diye söze başladı.

‘Partime saygı duymak zorundalar’

İddianamenin kendisine karşı yürütülen linç kampanyasının bir parçası olduğunu söyleyen HDP lideri, iddiayı ortaya atanları ve savcıyı partisine saygı duymaya davet etti: “Belli ki ‘Demirtaş hakkında başlatılmış olan siyasi ve hukuki linç kampanyasına benim de katkım olsun’ bağlamında hazırlanmış bir iddianame. Söz konusu iddianame müşteki avukatlarının şikayet dilekçelerinin başlığının değiştirilmesinden oluşturulmuştur. Başlık çıkarılmış yerine iddianame eklenmiştir. Dosyayı detaylı inceleme gereği duymadım. Bu iddianameden üzüntü duydum. İddia makamları ve savcılar partime, siyasi görüşlerimize değer vermek veya destek vermek zorunda değillerdir. Ama saygı duymak ve bir yargı mensubu olarak bizim hakkımızda açacakları davada ciddi olmak zorundadırlar.”

Demirtaş, konuşmasıyla gazetenin bombalanması arasında bağlantı kurulduğunu ancak hiçbir somut delil bulunmadığı da sözlerine ekledi: “İddianame o kadar çalakalem hazırlanmış ki eğer beni gazeteyi bombalatmakla suçluyorsa açması gereken bu dava değil. Eğer o bombalamayla konuşma arasında hiçbir somut bağlantı yoksa iddianameye koymaması gerekir.”