Star’daki iddia: Katar yatırımının içinde İstanbul ve birkaç şehirde arsa alınması var

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamid el Sani’nin ekonomik çalkantı yaşayan Türkiye’ye yapacağı 15 milyar dolarlık yatırımın içinde İstanbul dahil birkaç farklı şehirde arsa alınması bulunduğunu yazdı.

Dede bugünkü yazısında, Katar başta olmak üzere birçok Körfez fonuna hukuk danışmanlığı yapan Sinan Civriz’le yaptığı görüşmeyi aktardı.

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Civriz’in 15 milyar dolardan sonra Katar’ın Londra merkezli fonlarındaki en az 100 milyar doların daha Türkiye’ye geleceğini söylediğini yazan Dede şöyle devam etti: “Bilindiği üzere Katar, Türkiye’de yeni değil.. Abank ile bankacılık sektörüne girmişti.. Ardından QNB ile Finansbank’ı aldı. Sonra beIN ile Digiturk’u.. Yaklaşık 2,75 milyar euro Finansbank için, 1,4 milyar dolar da Digiturk için verdi.. Boyner’de, BMC’de ve daha pek çok markanın içinde de ortaklıkları var..”

“15 milyar dolarlık yeni doğrudan yatırım paketinde neler olacak?” diye soran Dede Civriz’den aldığı yanıtı şöyle aktardı: “Civriz’e göre bu yatırımlar; başta doğalgazın katma değer olarak kullanılacağı enerji projeleri olmak üzere, gayrimenkul ve gıda üretim tesisleri yapımına odaklı olacak. Ayrıca, İstanbul ve Türkiye’nin birkaç farklı şehrinde arsa alacaklar.. Ama benim dikkatle takip edeceğim süreç, Katar’ın başta Londra olmak üzere başka ülkelerdeki fonlarını nasıl Türkiye’ye çekeceği.. Katar’ın dünyada farklı farklı kalemlerde, 600 milyar dolar civarında yatırımı var.. Ve şu anda kendini en fazla güvende hissettiği ülke Türkiye.. Elbette bunun sonuçlarını müspet anlamda göreceğiz.. “