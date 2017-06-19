Star’da sansür: Ahmet Taşgetiren’in yazısındaki Bozdağ eleştirisi ‘uçuruldu’

Star yazarı Ahmet Taşgetiren’in, CHP’nin başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘üslubu’nu eleştirdiği cümlesinin sansürlendiği öne sürüldü.

Yeni Asya gazetesinin haberine göre Taşgetiren’in dünkü yazısı şu cümlelerle bitiyordu: “Bence iktidar ‘Adalet Yürüşü’nü önemsemeli. Bekir Bozdağ üslûbu ile olmaz bu iş.”

Habere göre Ankara baskısında yer alan bu ifadeler sonraki baskılarda yer almadı.

Söz konusu ifadeler yazının internet versiyonunda da yok.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu MİT TIR’ları belgelerini gazeteci Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle ‘casusluk’tan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

Bozdağ, Kılıçdaroğlu’na şu ifadelerle yüklenmişti: ”Mahkeme kararı halkı sokağa davet ederek denetlenemez. Yargıya karşı toplumu tahrik etmeyi bir siyaset tarzı haline getiren Kılıçdaroğlu’nu, yargıya ve yargı görevi yapanlara yönelik haksız ithamlarından dolayı şiddetle kınıyorum.”