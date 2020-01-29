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Yaramazlara biraz batar!

Starbucks ‘corona’ virüsü nedeniyle Çin’de 2 binden fazla şubesini kapattı

Çin’de yaklaşık 4 bin 300 şubesi bulunan uluslararası kahve zinciri Starbucks ‘corona’ salgını nedeniyle ülkedeki 2 bin şubesini geçici olarak kapatma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Kahve zinciri en önemli pazarı Çin’deki şubelerinin yarısını kapatmanın yanısıra açık kalan şubelerinde de servis saatlerinde düzenleme yapılacağını duyurdu. Ayrıca tedarik zincirinde salgın için alınan önlemlerden kaynaklanan aksamalar nedeniyle menülerinde de değişiklikler olabileceği açıklandı.

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Starbucks CEO’su Kevin Johnson, salgın nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü koşullara karşı aldıkları önlemler ve sürecin sonuçlarına dair şeffaf olacaklarını da açıkladı.

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