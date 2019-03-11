Star yazarı ‘ar etti’: Beyinleri bacak aralarına akan azgın güruh

Star yazarı Yakup Köse, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de toplanan kadınlar için, ‘beyinleri bacak aralarına akan azgın ve tatminsiz güruh’ ifadesini kullandı.

Fotoğraf: DHA

Taksim’deki yürüyüşe yönelik tepkiler, iktidar yanlısı medyada ezanın ıslıklandığı yönünde yayınlanan bir video ve buna yönelik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çıkışının ardından başlamıştı.

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Yakup Köse bugünkü yazısında, 8 Mart’ta Sultanahmet Meydanı’nda ‘Vicdan Hareketi’ adı altında bir araya gelen bazı STK’ların düzenlediği mitingi anlattı. Suriye’de Şam yönetimine bağlı hapishanelerde bulunan kadın ve çocukların serbest bırakılması amacıyla düzenlenen mitingden konuşmaları ve söylemleri aktaran Yakup Köse sözü Taksim’deki gösteriye getirip şunları yazdı:

“8 Mart günü gündüz vakti onbinler Sultanahmet’te insanlığın onuru, tecavüz edilen kadın ve çocukların özgürlükleri için bir araya gelirken, akşam Taksim’de toplanan bir güruh da farklı şeylere özgürlük istemek için toplanmışlardı. Tek dertleri bacak aralarının özgürlüğü olan azgın güruhun açtıkları pankartlarda yazılanları burada yazmaktan ar ederim!

İşte bu azgın güruh ezan okunurken ıslıklarla ezan sesini bastırmaya çalışmış. Beyinleri bacak aralarına akan azgın ve tatminsiz güruhun 15 Temmuz akşamı işgalciyi histeri içerisinde alkışlamalarını da unutmamak gerek!

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Dünya onbinlerce kadın ve çocuk tecavüze, işkenceye mâruz kalırken, kadınlar gününden anladıkları bacak arası özgürlüğü olan güruhun ezanı ıslıklayıp işgalciyi alkışlamaları tıynetlerinin gereğidir!

Beyinleri bacak aralarına akan azgın ve tatminsiz güruhunun eline fırsat geçtiğinde neler yapabileceğini de Suriye örneğinde görebilirsiniz.

‘Bekâ meselesi mi varmış’ diyenlere de şimdiden ‘ahmak‘ diyebilirsiniz, çünkü onlar ‘olmaz‘ dedikleri hâdiseler vukû bulduktan sonra kendilerine ahmak denilmesine izin veriyorlar!.. “