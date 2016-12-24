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Yaramazlara biraz batar!

Star Wars’un bestecisi John Williams: Filmleri baştan sona izlemedim

 

Star Wars’u ‘izlemeyenin kalmadığı’ söylense de, filmin efsane müziklerinin bestecisi John Williams Star Wars serisini baştan sonra izlemediğini söyleyerek hayranlarını şaşırttı.

Independent’ın haberine göre, Darth Vader’ın jenerik müziği haline gelen ‘The Imperial March’, ‘Rebel Fanfare’ ve ‘Overture’ gibi unutulmaz müziklerin bestecisi Williams, eserlerini pek de ‘hatırlamaya değer’ bulmadığını ifade etti. Williams, “Bir filmle işim bittiğinde, onunla yaşamış oluyorum, söz yazıyoruz, kaydediyoruz. Ama stüdyodan çıktıktan sonra her şey bitiyor” dedi.

Star Wars (Yıldız Savaşları) için yazdığı müziklerden ‘özel olarak gurur duymadığını’ da sözlerine ekleyen Williams, Spielberg’in yeni filmi üzerinde çalıştığı için “Ne müzik dinlemeyi ne de film izlemeyi istiyorum” dedi.

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