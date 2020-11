Star Wars’ta Darth Vader’ı canlandıran Dave Prowse hayatını kaybetti

Yıldız Savaşları (Star Wars) üçlemesinde Darth Vader’ı canlandıran Britanyalı oyuncu Dave Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: BBC

Vücut geliştirme konusunda çalışırken ‘fiziksel özellikleri sayesinde’ oyuncu olan Prowse’un canlandırdığı karakter James Earl Jones tarafından seslendirilmişti.

Prowse’un kısa süreli bir hastalık sonrasında hayatını kaybettiğini duyuran menajeri, Thomas Bowington, “Canavarları canlandırarak ünlü oldu ama benim için ve Dave’le çalışan herkes için o bir kahramandı” dedi.

1960’ların başında ülkesini, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nda halterde temsil eden Prowse o süreçte vücut geliştirme yarışmalarına katılan ABD’li oyuncular Arnold Arnold Schwarzenegger ve Lou Ferrigno ile arkadaştı.

ABD’li oyuncu Christopher Reeve’i Süpermen karakterini canlandırması için o hazırladı; ona kişisel antrenörlük yaptı.

1967’de, Bond serisinin, ‘Casino Royale’ fimindeki Frankenstein’s Creature’ı canlandırarak beyazperdedeki kariyerine başladı.

Fotoğraf: Lucas Film

ABD’li yönetmen George Lucas’ın onu 1977’de ‘Yıldız Savaşları: Bölüm IV – Yeni Bir Umut’un seçmelerine çağırdı. ‘Darth Vader’ ve ‘Chewbacca’ rolleri için düşünülmüştü. Birincisine hayat verdi ve uluslararası üne kavuştu.

1999’da ‘The Saint, Space’ ve ‘Doctor Who’ dizilerinin yanı sıra 1970’lerde ‘Horror Of Frankenstein’ ve ‘Frankenstein and the Monster From Hell’ filmlerininde ve başka yapımlarda rol aldı.

BBC’ye verdiği bir röportajda neden Darth Vader’ı seçtiği sorulunca, “Çünkü daima kötü adamlar hatırlanır” yanıtını verdi.

40 yıl boyunca Yıldız Savaşları’nın tüm etkinliklerine katıldı ancak Lucas ile arası açılınca 2010 yılından sonra serinin resmi organizasyonlarına davet edilmedi.

Bristol kentinde doğup büyüyen sonra başkent Londra’ya yerleşen Prowse, ailesi tarafından ‘sevgili bir eş, baba ve büyükbaba’ olarak nitelendirildi.

2011 yılında ‘Force’s Mouth’ adlı biyografisi yayımlandı.