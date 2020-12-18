Star Wars’ta Boba Fett’i canlandıran Jeremy Bulloch hayatını kaybetti

Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesinde ‘Boba Fett’ karakterini canlandıran Britanyalı oyuncu Jeremy Bulloch 75 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: www.jeremybulloch.com

Yazılı açıklama yapan menajeri, yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden oyuncunun dün, hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Ölüm nedeni için ‘birden fazla komplikasyon’ denen açıklamada, “45 yılı aşan uzun, mutlu bir kariyeri vardı. Kendisini eşine, üç oğlu ve 10 torununa adamıştı. Hepsi onu çok özleyecekler” ifadeleri kullanıldı.

Üçlemenin, ‘The Empire Strikes Back’ (İmparator) ve ‘Return of the Jedi’ (Jedi’nin Dönüşü) filmlerinde Boba Fett karakterine hayat veren Bulloch, 1983 yapımı James Bond filmi ‘Octopussy’ (Ahtapot) ve 1970’lerde BBC’nin ünlü dizisi Doctor Who’da da rol aldı.

Boba Fett karakteri, internet üzerinden yayınlanan, Yıldız Savaşları evreninde geçen dizi ‘Mandalorian’da da yer alıyor.

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Star Wars’un yaratıcısı George Lucas, onu, “Boba Fett’i canlandırırken gizemli ve tehlikeli olma halini buluşturan mükemmel bir performans sergiledi. Star Wars ve hayranlarının önemli bir destekçisiydi. Ona müteşekkirim” mesajıyla andı.

Üçlemede Luke Skywalker’ı canlandıran ABD’li oyuncu Mark Hamill, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Bulloch’ın ‘tam bir İngiliz centilmeni olduğunu’ ifade ederek onunla çalıştığı için kendisini şanslı hissettiğini yazdı.

Star Wars’un Twitter hesabından ise unutulmaz performans sergileyen Bulloch’un kitleleri peşinden sürüklediği vurgulandı.

Bulloch, ilk olarak, 1963 yılında, 17 yaşındayken ‘Summer Holiday’ adlı müzikal filmde kamera karşısına geçmişti.