Star mahkemeyi solladı, hükmü verdi: Deniz Yücel, ‘PKK tetikçisi’ manşetiyle hedefte

İktidara yakın yayınlarıyla bilinen Star, Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından Almanya’dan yükselen tepkilere yanıt olarak, Yücel’i karalayan bir manşetle çıktı.

Bugünkü birinci sayfasına Yücel’i taşıyan Star, ‘Gazeteci değil PKK tetikçisi’ başlığını kullandı. Gazete, bu manşeti de Yücel’in daha önce röportaj yaptığı KCK Eş Başkanı Cemil Bayık’la röportaj sırasında çekilen bir fotoğrafla ‘süsledi’. Star, fotoğrafı, “PKK’nın elebaşısı Cemil Bayık’la röportaj yapan Deniz Yücel, resmini gururla paylaştı” diye bir yargıya da vardı.

Gazetenin haberi baştan sona Yücel’in haberlerine ilişkin yargılar ve Yücel’in aslında ‘PKK sözcüsü gibi davrandığı’, haberlerinde PKK ve ‘FETÖ’ye sahip çıkıp Türkiye’ye hakaret ettiği savunuluyor.

Yücel’in 1 Haziran 2016’dan 28 Şubat’a kadar 54 haber yazdığını da aktaran Star, bu haberleri de ‘yalan’ diye niteledi.

Deniz Yücel neden tutuklandı?

Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ mailleriyle ilgili yaptığı haberle ilgili ifade vermek üzere iki hafta önce emniyete gitmişti. Yücel’in evinin de arandığı bilgisi verilirken avukatı Veysel Ok, dosyada gizlilik kararı olduğu için müvekkilinin neyle suçlandığını bilmediklerini söylemişti.

Yücel, 2015 yılının haziran ayında Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’e sorduğu sorunun ardından gözaltına alınmış, 2016 yılında ise dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le düzenlediği basın toplantısında Yücel’in sorusundan ‘hazzetmezken’ söz konusu sorunun sorulabilmesini Türkiye’de basın özgürlüğüne yormuştu.

Sabah, gözaltı listesinde Yücel’in de olduğunu yazmıştı

Sabah gazetesi, aralarında Diken’in eski editörü Tunca Öğreten’in de bulunduğu altı gazetecinin gözaltına alındığı 25 Aralık günü yaptığı haberinde, dokuz isme yönelik gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldığını, beş kişinin gözaltına alındığını, üç şüphelinin de yurt dışında olduğunu yazmıştı.

Gözaltı listesindeki isimler Fatih Yağmur, Deniz Yücel, Hünkar Alican Duman, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca İlker Öğreten, Eray Sargın, Mahir Kanaat ve Derya Okatan olarak duyurulmuştu.

Haberde, gözaltına alınan gazetecilerin RedHack’in sosyal medyada propagandasını yapmak ve ‘algı yönetimi’nde bulunmak suretiyle ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması’yla suçlandığı belirtilmişti.