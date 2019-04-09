Star gazetesi yazarı: MHP ile ittifak yapısı gözden geçirilmelidir!

AKP yanlısı Star Gazetesi yazarlarından Resul Tosun bugünkü köşesinde seçimlerde en kârlı partinin MHP, en büyük zararı gören partinin ise AKP olduğunu belirterek MHP ile yapılan ‘cumhur ittifakı’nın yapısının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini yazdı.

Fotoğraf: DHA

İttifakın en kârlı partisinin MHP olduğunu öne süren Tosun, MHP’nin ittifak sayesinde hem başkan sayısını artırdığını hem de üyeliklerde hatırı sayılır bir kazanım elde ettiğini belirtiyor.

Reklam

Tosun’un yazısından öne çıkan bazı bölümler şöyle:

“İttifaka karşı değilim. Aksine ‘Cumhur İttifakı’ sayesinde ülkenin siyasi istikrarı garanti altına alındığına inanıyorum.

Ancak her seçim bölgesindeki sonuçlar ayrı ayrı masaya yatırıldığında ittifak meselesinin gözden geçirilmesi gerektiği kanaati oluşacağını düşünüyorum.

Reklam

Kabul edelim ki ittifakın en kârlı partisi MHP’dir.

İttifak sayesinde hem başkan sayısını artırmış hem de üyeliklerde hatırı sayılır bir kazanım elde etmiştir.

Reis’e duyulan güvenin tazelenmesi hususunda genel olarak AK Parti de kârlı çıkmıştır ama iller bazında MHP kadar kârlı olduğunu söylemek zordur.

Siyasi ittifaklarda bazen iki kere iki beş bazen de üç edebiliyor.

İttifak partilerinin tabanlarında diğer partiye sıcak bakmayanlar olabiliyor.

Mesela Ankara AK Parti adayına kimi MHP’lilerin oy vermemesi muhtemel olduğu gibi, Adana’daki MHP adayına da kimi AK Partililerin oy vermemesi muhtemeldir.

Ortak aday gösterilmeyen seçim bölgelerinde bu kaynaşmanın yerini ayrışma almış ve bence her iki parti de bundan zarar görmüştür.

Fakat en büyük zararı da AK Parti görmüştür.

Ama hem AK Parti lideri hem MHP lideri ittifakın pazara kadar değil mezara kadar süreceğini ilan ederken ve kimi bölgelerde kaynaşma yaşanırken kimi bölgelerde rekabet ve ayrışma yaşanması ittifaka gölge düşürür diye düşünüyorum.



