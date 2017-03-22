Star gazetesi genel yayın yönetmenine göre Londra’daki saldırı ‘komedi’

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesi genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak, Londra’da parlamento önünde gerçekleşen saldırıyı ‘komedi’ diye niteledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre saldırgan dahil dört kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Olaydan kısa süre sonra Twitter hesabından “Bu komediye İngiliz TV kanalları ile birlikte bizim bütün kanallar da kilitlenmiş durumda. Onlar 16 Temmuz’a bile bu kadar ilgi göstermemişti. Bu kafayla gittiğimiz sürece…” diye yazdı.

Türkiye basınını Britanya’daki saldırıyı yayınlamakla, Britanya basınını da PKK saldırılarını haberleştirmemekle eleştiren Albayrak, “Komedi bir saldırı ile dünyayı ayağa kaldıran İngilizlerin algı operasyonuna hizmet eden bütün haber kanallarımızı kınıyorum” dedi.