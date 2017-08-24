‘Standart’: Unutulmaz radyo programı ‘Kaybedenler Kulübü’nden ikinci film geliyor

Yayınlandığı dönemde yarattığı ruhla ciddi bir takipçi kitlesi edinen radyo programı ‘Kaybedenler Kulübü’nün ikinci sinema filmi ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’nın çekimleri ekim ayında başlayacak.
Kaan Çaydamlı ve Mete Avunduk’un uzun yıllar Kent FM’de dinleyiciyle buluşturduğu ‘Kaybedenler Kulübü’nün aynı adla uyarlanan ilk filmi, 25 Mart 2011’de gösterime girmiş ve toplam 25 hafta gösterimde kaldığı salonlarda 485 bin 580 kişi tarafından izlenmişti.
Tolga Örnek’in yönettiği filmde Çaydamlı’yı Nejat İşler, Avunduk’u ise Yiğit Özşener canlandırmıştı.
Medyatava’dan Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İşler ve Özşener’in yer alacağı ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’nın yönetmen koltuğu Mehmet Ada Öztekin’in. Çekimler, ekim ayının ilk haftası başlayacak.
İlk filmde radyo programını bitiren ikilinin, yeni filmdeki hayatlarına odaklanılacak nokta merak konusu.