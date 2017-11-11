Standart geliyor: Emniyetin görüntü alabileceği cam filmleri serbest

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, emniyetin görüntü alabileceği cam filmlerinin serbest, diğerlerinin yasak olacağını söyledi.

Adıyaman’da katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, esneklik gösterileceğini belirterek şunları söyledi: “Uzmanlar bir araya gelecekler. Cam filminde emniyetin görüntü olabileceği bir limitle kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak. Teknik bir çalışma yapacağız, müştereken karar vereceğiz.”

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nisan ayında araçlara takılması serbest bırakılan cam filmlerini, 1 Kasım’dan itibaren tekrar yasaklamıştı.

Cam filmi olanlara ceza kesilirlen, araçların da muayenede geçemeceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa tepkiler üzerine cam filmleriyle ilgili mağduriyetlerin giderilmesi için talimat vermişti.

Son olarak, cam filmi yeniden serbest bırakılacağı ama standart belirleneceği kaydedilmişti. Kriterler netleşene kadarsa 10 gün ceza olmayacağı açıklanmıştı.