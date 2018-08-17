Standard&Poor’s ve Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard&Poor’s ve Moody’s Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu düşürdü.

S&P Türkiye’nin notunu ‘BB-‘den ‘B+’ya düşürdüğünü, görünümünü ‘durağan’ olarak belirlediğini açıkladı.

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Moody’s ise Türkiye’nin kredi notunu ‘Ba2’den ‘Ba3’e düşürdüğünü, görünümünü ‘negatife’ çevirdiğini bildirdi.

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı. Türk Lirası’ndaki değer kaybının 250 milyar doları aşkın dış borcu bulunan özel sektörü krize sürükleyebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

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Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomideki dalgalanmaları gidermek için ‘aksiyon planı’ hazırlandığını duyurmuş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da kur ataklarına karşı yeni önlemler alarak, bankalardaki döviz işlemlerine çeşitli sınırlamalar getirmişti.

Bir başka uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise bugün yayınlanan raporunda, Türkiye’nin TL’deki düşüşe yönelik aldığı önlemleri ‘geçici ve eksik’ olarak tanımlarken, bunların tek başına dövizde istikrarı sağlayamayacağı uyarısı yapmıştı.