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Yaramazlara biraz batar!

Stadyuma gidememiş çocuklar için İBB’ye loca tahsis edildi: İmamoğlu ile maç keyfi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü’nün ‘sosyal sorumluluk projesi’ kapsamında stadyumda maç izleyemeyen çocuklar için belediyeye tahsis edilen locada Sultanbeyli’den gelen çocuklarla maç izledi.

Fotoğraflar: İBB

İmamoğlu, 29 Temmuz’da kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in, ‘Üç spor kulübünden, stadyumda maç izleyemeyen çocuklar için loca tahsis edilmesi’ talebine, İBB için tahsis edilecek locada söz konusu çocukları misafir edebileceklerini belirterek yanıt vermiş ve kulüplerden, loca istemişti. Çağrıya yanıt veren Galatasaray Kulübü, bir locayı İBB’nin kullanımına tahsis etmişti.

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Tahsis edilen locadaki ilk buluşma, bu akşam gerçekleşti ve Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi’nden gelen, yaşları 12 ile 17 arasında değişen çocuklar, söz konusu locanın ilk misafirleri oldu. Çoğu hayatlarında ilk kez maça gelen çocuklar, Türkiye Süper Ligi’nin dördüncü haftasının açılış karşılaşması olan Galatasaray-Kasımpaşa maçını locadan, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte izleme şansı buldu.

Locadaki çocuklardan Murat Aytekin, “İlk kez bir maça geliyorum. Fenerbahçeliyim. Ortam çok güzel” derken, Nurdan Aytekin, “İlk kez geliyorum ben de maça. Çok beğendim her yeri. Televizyondan göründüğü gibi değilmiş. Buradan canlı izleyince daha heyecanlı” sözleriyle duygularını ifade etti. Çocuklardan Hafit Elman da “İlk kez geliyorum. Vallahi çok heyecanlıydı. 10 numara”, Caner Elman ise “Ortam süper. Galatasaray fanatiğiyim” dedi. Maça gelen çocukların en büyüğü olan 17 yaşındaki Ömer Akgün de “Ekrem İmamoğlu için geldik buraya. Çok seviyorum kendisini” diyerek, İBB Başkanı’na teşekkürlerini iletti.

Maçın devre arasında çocuklarla stadyum manzaralı toplu fotoğraf çektiren İmamoğlu, şöyle dedi: “Galatasaray Kulübü’ne teşekkür ederiz. Kendilerinden bir iş birliği rica ettik. Bize bir loca tahsis ettiler ve bu locada, İstanbul’un farklı semtlerinden çocuklarımızı ve gençlerimizi misafir ediyoruz. Keyifli bir maç oluyor. Bizim amacımız, İstanbul’un güzide kulüplerini, değerli camialarını, spor seven, futbol seven gençlerimizle, çocuklarımızla buluşturmak, İstanbul’un farklı yerlerinden ‘İlk defa bu stada geliyorum’ diyenlere bu güzel anı yaşatmak. Çok da mutluyum. Heyecanları yüzlerinden okunuyor.”

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