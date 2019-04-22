Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 290’a yükseldi, bir bomba daha bulundu

Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrlerinde Paskalya sabahında eş zamanlı olarak kilise ve otellere yapılan sekiz ayrı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 290’a yükseldi. Yaklaşık 500 kişinin de yaralandığı saldırının ardından başlayan sokağa çıkma yasağı bugün kaldırıldı.

İki Türk vatandaşın da hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin yedi şüpheli gözaltına alındı. Ülke genelinde dün yerel saat ile 18:00’den bugün sabah saat 06:00’ya kadar dışarı çıkma yasağı ilan edilmişti. Hükümet 22 ve 23 Nisan günlerini resmi tatil ilan etmişti.

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Havalimanı yakınında bomba bulundu ve imha edildi

Sri Lanka’da havalimanı yakınında tespit edilen paketten bomba çıktı. Bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Sri Lanka güvenlik kuvvetleri, Negombo şehrinde bulunan Bandaranaike Uluslararası Havaalanı yakınında bir şüpheli paket fark etti. Bomba imha uzmanlarının incelediği pakette bomba olduğu anlaşıldı. Bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.



Sri Lanka’da dün üç kilise ve üç otele Paskalya günü gerçekleştirilen saldırılar henüz manşetlerden düşmeden, başkent Colombo yakınlarında Dehiwala ve Dematagoda bölgelerinde birer patlama daha gerçekleşmiş, ülke bir günde sekiz ayrı patlamayla sarsılmıştı.

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Yaralı sayısı çok fazla olduğundan ülkede halka kan bağışı çağrısı yapıldı.

Saldırının hedefindeki oteller beş yıldızlı Shangri La, Kingsbury ve Cinnamon Grand otelleri oldu. Colombo’daki patlamalarda hayatını kaybedenlerden 11’inin turist olduğu belirtildi. Saldırdıların iki tanesinin intihar saldırısı olduğu sanılıyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.