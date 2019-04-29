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Yaramazlara biraz batar!

Sri Lanka’da saldırılar sonrası burka yasağı

Sri Lanka, yüzlerce insanın hayatını kaybettiği saldırıların ardından burkayı yasakladı. Saldırganlarla işbirliği yapan bir kadının burka giyerek kaçtığı önü sürülmüştü.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Kolombo’daki yedi farklı noktaya Paskalya kutlaması sırasında yapılan saldırılarda 253 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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AA’nın haberine göre devlet başkanlığından yapılan açıklamada burka yasağının geçen hafta düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında gündeme getirildiği belirtildi.

Burka ve yüzü örten kıyafetlere yönelik yasak, bugünden itibaren yürürlüğe konuldu.

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