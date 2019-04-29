Sri Lanka’da saldırılar sonrası burka yasağı

Sri Lanka, yüzlerce insanın hayatını kaybettiği saldırıların ardından burkayı yasakladı. Saldırganlarla işbirliği yapan bir kadının burka giyerek kaçtığı önü sürülmüştü.
Başkent Kolombo’daki yedi farklı noktaya Paskalya kutlaması sırasında yapılan saldırılarda 253 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
AA’nın haberine göre devlet başkanlığından yapılan açıklamada burka yasağının geçen hafta düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında gündeme getirildiği belirtildi.
Burka ve yüzü örten kıyafetlere yönelik yasak, bugünden itibaren yürürlüğe konuldu.