Sri Lanka’da saldırılar sonrası burka yasağı

İktidar yanlısı Star gazetesinin köşe yazarlarından Ersoy Dede, bugünkü köşe yazısında İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara uğrayan beş yaşındaki çocuk için “İlaç için ‘5 yaşında bir çocuk ebeveyni yanında olmaksızın (görüş açısı dışında) sokakta ne yapıyormuş’ sorusunu da sorsun birisi” diye yazdı.