Sri Lanka’da saldırganların kimliği netleşiyor: Masterlı da var, tüccar çocuğu da

Sri Lanka polisi, pazar günü başkent Kolombo’daki Paskalya kutlamaları sırasında dört otel ve üç kiliseyi kana bulayan dokuz saldırganın sekizinin kimliğini belirledi. Saldırılarda ölenlerin sayısı 359’a yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Sri Lanka Savunma Bakanı Yardımcısı Ruwan Wijewardene, 500’ü aşkın kişinin de yaralandığı bombalı saldırıları düzenleyenlerin çoğunun orta veya üst sınıf ailelerden geldiğini, eğitimli ve Sri Lanka vatandaşı olduklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Birinin Britanya’da üniversite eğitimi alıp Avustralya’da master yaptığını ve sonrasında Sri Lanka’ya döndüğünü düşünüyoruz. Çoğu maddi anlamda bağımsızlığını elde etmiş kişiler. Saldırı öncesinde eğitim aldıklarından eminiz.”

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İki saldırganın kardeş ve başkentteki zengin bir baharat tüccarının oğulları olduğunu belirten Wijewardene, IŞİD’in saldırıları üstlendiği anımsatarak, “Ancak onların düzenlediğine dair kanıt sunmadılar. Saldırganlar ve gözaltındaki diğer 60 kişinin IŞİD’le bağlantısını araştırıyoruz” dedi.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ise başka saldırılar olabileceği kaygısıyla ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının sürdüğünü vurgulayarak, “Emniyet güçleri ülkenin dört bir yanında olası şüpheli ve patlayıcı madde arayışını sürdürüyor” dedi.

Başbakan ve savunma bakanı yardımcısı, ilk belirlemelerin saldırıların 15 Mart’ta Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik saldırılara karşılık olarak düzenlendiğine işaret ettiğini söylemişti. Ülke yönetimi, yetkililerin saldırılar öncesinde uyarıldığı ortaya çıkınca eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Saldırıların hemen ardından radikal İslamcı Milli Tevhid Cemaati’nden şüphelenilmişti.