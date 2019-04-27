Sri Lanka’da polisin şüpheli avı sırasında çatışma: Altısı çocuk 15 ölü

Geçen pazar başkent Kolombo’daki yedi farklı noktanın Paskalya kutlaması sırasında kana bulandığı Sri Lanka’da, dün akşam, polis ile saldırılarla ilgili olduğundan şüphelenilen bir grup radikal İslamcı arasında çatışma çıktı. Ülkenin doğusundaki Sainthamaruthu’daki çatışmada 15 kişi öldü.

Fotoğraf: Reuters

253 kişinin öldüğü ve IŞİD’in üstlendiği saldırıların ardından onlarca kişiyi tutuklayan polis, bombalama eylemleriyle ilişkisi olacak başka isimlere ulaşmaya çalışırken çok sayıda noktada baskın düzenledi.

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Saldırıların arkasında dokuz kişinin olduğunu duyuran polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Saldırganlara yardım ettiğini düşündüğümüz veya olası yeni saldırı planı yapabileceklerinden şüphelendiğimiz isimlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bir ihbar üzerine radikal İslamcı bir grubun mekanına baskın düzenledik. Onlar patlayıcı madde kullanınca çatışma çıktı.”

Sabahın ilk saatlerinde askerin destek verdiği operasyonun ardından 15 ceset bulundu. Ölenler arasında ‘şüpheli şahıslar’ın yanı sıra sivillerin de öldüğü belirtildi. Ölen sivillerin altısının çocuk olduğu açıklandı. Çatışmanın yaşandığı bölgenin saldırıları düzenleyen isimlerin lideri olarak nitelendirilen radikal İslamcı Zahran Haşim’in yaşadığı yere yakın olduğuna dikkat çeken polis, başka bir baskında da IŞİD bayrakları, insansız hava aracı ve dinamit bulunduğunu duyurdu.

İstihbarat zaafiyeti nedeniyle savunma bakanının istifa ettiği Sri Lanka yönetimi, saldırılardan Milli Tevhid Cemaati’ni sorumlu tutmuş, ancak saldırıları IŞİD üstlenmişti.

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IŞİD’in saldırıları düzenlediğine dair kanıt sunmadığını göz önünde bulunduran polis şimdiye kadar 80 kişiyi tutukladı.



