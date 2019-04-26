Sri Lanka’da patlama sesleri

Geçen günlerde eş zamanlı çok sayıda terör saldırısının meydana geldiği Sri Lanka’da bugün üç patlama daha oldu.
Yerel kaynakların aktardığına göre ordu sözcüsü, patlamaların Kalmunei kentindeki Saindamarudu bölgesinde meydana geldiğini söyledi.
DHA’nın haberinde ise polisin çelik yelek üretimi yapılan bir işletmeye baskın yaptığı, bu sırada çatışma çıktığı belirtildi. Saldırılarda kullanılan intihar yeleklerinin burada üretildiği sanılıyor.
Yerel kaynaklar da bazı şüphelilerin bombaları infilak ettirdiğini söylüyor. Kalmunei, Saindamarudu ve Chavalakadai bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Güvenlik güçleri aynı bölgede yapılan baskınlarda IŞİD’le bağlantılı 150 dinamit, 100 bin demir, drone’lar ve en az bir intihar yeleği bulmuştu.
Geçen günlerde başkent Kolombo’daki IŞİD saldırılarında 253 kişi hayatını kaybetmişti.