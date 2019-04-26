Sri Lanka’da ölü sayısı 106 düştü: Kimi iki kez sayılmış, morglar yanlış bilgi vermiş

Saldırı ve doğal afetlerde ölü sayısının ilk günden sonra artması alışıldık bir durum. Ancak Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da geçen pazar Paskalya kutlamaları sırasında düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı düştü hem de 106 kişi!

Fotoğraf: Reuters

Dört otel üç kiliseye yönelik bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı son olarak 359 olarak güncellenmişti ancak Sri Lanka Sağlık Bakanlığı bu sabah ölü sayısının 253 olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada hatanın ‘kurbanların kimlik tespitinde yaşanan zorluk ve hesap hatasından’ kaynaklandığı belirtildi. Bir bakanlık yetkilisi, “Çoğu ceset paramparçaydı. Bu nedenle net bir sayı açıklamak zor oldu” dedi. Aynı yetkili, dün akşam tüm otopsilerin tamamlandığı ve bazı kurbanların birden fazla kez sayılarak listeye konulmasının da sayının yüksek açıklanmasında etken olduğu vurguldı.

Savunma Bakanı Yardımcısı Ruwan Wijewardene ise iki Türk mühendisin hayatını kaybettiği saldırılarda ölenlerin sayısındaki hatayı, “Morglar yanlış sayı bildirmiş” diyerek açıkladı.

Ancak ölü sayısındaki bu büyük fark ve öne sürülen tüm bu gerekçeler, saldırılardan önce ihbar alınmasına rağmen önlem alınmadığı gerekçesiyle topa tutulan Sri Lanka hükümetinin kredisinin biraz daha düşmesine engel olmadı.

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Savunma Bakanı Hemasiri Fernando saldırılarda istihbarat zaafiyetinin neden olduğunu kabul ederek istifa etti. Katolik kilisesi ise tehlikenin sürüyor olma ihtimaline karşı pazar günkü tüm ayinleri iptal etti.

IŞİD’in üstlendiği ancak düzenlediğine dair kanıt sunmadığı saldırıları dokuz kişinin düzenlediği tahmin ediliyor. 70’den fazla kişiyi tutuklayan polis ülkenin dört bir yanında saldırlarla ilişkisi olan diğer kişileri bulmak ve IŞİD bağlantısını araştırmak için araştırma yapıyor.