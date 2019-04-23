Sri Lanka yasta: İlk toplu cenaze töreni düzenlendi

Sri Lanka’da pazar günü, Paskalya kutlamaları sırasında otel ve kiliselere düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 310’a yükseldi. 500 kişinin de yaralandığı saldırıda ölenler için ilk toplu cenaze töreni bugün düzenlendi.

Fotoğraf: Reuters

Saldırıların hedeflerinden biri olan başkent Kolombo’nun kuzeyindeki Negombo’daki St Sebastian Kilisesi’nde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Ölenlerin yakınlarının yanı sıra yüzlerce Sri Lankalının katıldığı cenaze töreninde birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Ölenlerin yakınlarının tek isteği saldırganların bir an önce bulunup yargı önüne çıkarılmasıydı.

Reklam

Bugün yas ilan edilen ülkede cenaze töreni öncesinde, pazar günü bombaların patladığı saat olan 08.30’da bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. Ülkenin yönetimi başka saldırılar olma ihtimaline karşı önlem olarak olağanüstü hal ilan ederken tüm bayraklar yarıya indirildi.

Saldırıların arkasında Ulusal Tevhid-i Cemaat’in olduğundan süphelenen Sri Lanka yönetimi gözaltına alınan 40 kişinin sorgusunun sürdüğünü açıkladı. Hükümet, ayrıca, saldırılar sonrasında Facebook, WhatsApp ve Instagram’a erişimi engelledi.

Saldırıları Ulusal Tevhid Cemaati veya başka bir grup üstlenmedi.