Sri Lanka saldırılarını IŞİD üstlendi: Ölü sayısı 321

Sri Lanka’da Hristiyanların dini bayramı Paskalya kutlamaları sırasında üç kilise, üç otel ve iki farklı noktada düzenlenen saldırıları IŞİD üstlendi. Saldırılarda ölenlerin sayısı 321’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

IŞİD’in propaganda yaptığı sosyal medya hesabı Amaq haber ajansı “Bir güvenlik görevlisi Amaq haber ajansına saldırının faillerinin ABD liderliğindeki koalisyon ülkelerini ve Sri Lanka’daki Hristiyanları hedef alan saldırının IŞİD’in askerleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi” ifadelerini kullandı. Örgütün sosyal medya hesabından açıklama yapılsa da kanıt sunulmadığı belirtildi.

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Bir hükümet yetkilisi, saldırıların 15 Mart’ta Yeni Zelanda’daki iki camide düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara bir karşılık niteliği taşıdığını belirtti. Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene de “İlk belirlemelere göre Sri Lanka’da düzenlenen saldırıların Christchurch’te Müslümanlara karşı düzenlenen saldırılara bir kaşılık olduğunu gösteriyor” dedi.

Yetkililer pazartesi günü yapılan açıklamada radikal İslamcı Ulusal Tevhid Cemaati tarafından düzenlendiğini söylemişti. Bugün yapılan açıklamada ise hem bu grup hem de Cemiyet-ül Milat Ibrahim adlı bir başka radikal İslamcı grubun saldırılara dahil olduğu açıklandı.

Sri Lanka hükümet yetkilileri intihar bombacılarının yerleşik kişiler olduğunu fakat yurtdışından destek aldıklarını düşünüyor.